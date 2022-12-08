Путин назвал защиту Родины великой миссией Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти никогда не будут забывать о поддержке семей и близких героев, назвав защиту Родины великой миссией, отметив также, что Родина - не просто территория, а прежде всего люди.

«Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», - заявил российский лидер в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Глава государства также заявил о необходимости продолжать поддерживать семьи военных, «которые выполняют свой воинский долг, защищают отечество».

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи Путин также назвал героем каждого бойца на передовой.