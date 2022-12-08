Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон хорошо зарабатывают на нынешнем украинском кризисе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг, 8 декабря, в эфире телеканала "Россия-24".

Как заявил замглавы МИД РФ, «ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов». «А происходящее на Украине и вокруг нее - это только предлог для того, чтобы разжигать аппетиты, финансовые в том числе. Вообще американцы неплохо зарабатывают на нынешнем кризисе в самых разных областях», - заявил российский дипломат.

По его словам, США используют истощение складов с окружением для того, чтобы «поднакачать еще больше мускулы своей военной машины и подкормить военно-промышленный комплекс», а весь мир финансирует дефицит госбюджета Соединенных Штатов за счет покупки американских ценных бумаг.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон намерен подогревать украинский конфликт на Украине по меньшей мере до конца 2025 года, отметив, что соответствующий вывод можно сделать из документов, которые США не скрывает.