Захарова назвала главную цель создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Россия ведет переговоры с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала главную цель создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). По ее словам, данная мера призвана гарантированно прекратить обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Главная цель, которая преследуется созданием той самой зоны, - это гарантированное предотвращение обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины, - заявила Захарова на брифинге в четверг, 8 декабря 2022 года. - Эти обстрелы могут привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями, о чем мы неоднократно говорили".

Как ранее писал сайт KP.RU, представители России ведут интенсивные консультации с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил в конце ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как отметил замглавы российского МИД, принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно, поскольку обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины усилились.

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