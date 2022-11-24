Россия ведет консультации с МАГАТЭ по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Представители России ведут интенсивные консультации с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и вокруг Запорожской атомной электростанции. Буквально вчера очередная встреча на этот счет прошла между российской делегацией, которую возглавлял гендиректор» Росатома» Алексей Лихачев, и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», – сказал дипломат на брифинге.

Как отметил замглавы российского МИД, принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно, поскольку обстрелы ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины в последние дни усилились.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!