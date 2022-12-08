Российские войска уничтожили пять пусковых установок РЗСО MLRS и MARS-II в Запорожской области

Российские войска уничтожили пусковые установки РЗСО MLRS и MARS-II в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS-II в Запорожской области, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ», – рассказал он на брифинге.

По словам генерал-лейтенанта, две пусковых установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Донецкой народной республике, еще одна пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» – в Харьковской области. Кроме того, российские войска поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили более 70 ракет HIMARS на металлургическом комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Там же были поражены две пусковые установки РСЗО MLRS.

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