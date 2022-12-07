Российские войска уничтожили более 70 ракет HIMARS на металлургическом комбинате в Кривом Роге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили более 70 ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS на складе металлургического комбината в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», – сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в результате удара по пункту восстановления техники Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Малотарановка ДНР была уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней. Российскими войсками также уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в Харьковской области и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря российские военные уничтожили в ДНР установку HIMARS с боекомплектом.

Между тем сталои известно, что ВС России получили софт для легкого уничтожения ракет HIMARS.