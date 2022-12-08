Путин назвал грамотными действия российской авиации в ходе спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Действия российской авиации в ходе специальной военной операции на Украине грамотны, Воздушно-космические войска все делают вовремя, считает президент РФ Владимир Путин.

«Авиация работает очень хорошо, и на боевом дежурстве практически круглосуточно очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно. И штурмовики воюют отлично, и Су-34, Су-35 очень хорошо. Вооружения хорошие, оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», – заявил политик на встрече с награжденными Героями России.

Как писал сайт KP.RU, накануне на встрече с членами Совета по правам человека России Путин заявил, что российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, воюют блестяще, случаев дезертирства нет. Российский президент признал, что проблемы в ходе спецоперации есть. Их нужно постоянно анализировать и иметь обратную связь, добавил политик.

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