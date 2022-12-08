Путин заявил, что «шум на всю Вселенную» не мешает России выполнять задачи спецоперации Фото: REUTERS

Информационные вбросы и недостоверная информация не мешают Вооруженным силам России выполнять задачи специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Стоит нам пошевелиться, что-то сделать – шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – сказал глава государства во время общения с награжденными Героями России.

Как отметил российский лидер, «все бредни информационного противостояния и всякие фейки должны остаться в стороне», чтобы не мешать выполнять задачи спецоперации. По словам президента, Запад не замечает действий Украины против России, однако на любой ответный шаг Москвы сразу же поднимается волна информационного шума.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил о необходимости продолжать поддерживать семьи военных, «которые выполняют свой воинский долг и защищают отечество».

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