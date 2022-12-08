Байден поговорил по телефону с Бриттни Грайнер после ее обмена на Виктора Бута

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что провел телефонный разговор с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую обменяли на гражданина России Виктора Бута.

«Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете на пути домой», – написал глава Белого дома в своем Twitter.

Тем временем Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что помимо Байдена с Грайнер поговорили госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-президент страны Камала Харрис.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Напомним, он провел в американской тюрьме 14 лет.

В августе этого года Химкинский суд приговорил Грайнер за попытку ввести наркотики в Россию к девяти годам лишения свободы.