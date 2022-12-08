Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 декабря 2022 14:32

Байден поговорил по телефону с Бриттни Грайнер после ее обмена на Виктора Бута

Политик отметил, что спортсменка в безопасности и летит домой
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что провел телефонный разговор с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую обменяли на гражданина России Виктора Бута.

«Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете на пути домой», – написал глава Белого дома в своем Twitter.

Тем временем Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что помимо Байдена с Грайнер поговорили госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-президент страны Камала Харрис.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Напомним, он провел в американской тюрьме 14 лет.

В августе этого года Химкинский суд приговорил Грайнер за попытку ввести наркотики в Россию к девяти годам лишения свободы.