В ЕК разочарованы отказом включения Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейской комиссии разочарованы решением Совета ЕС на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство, хотя к этому настойчиво призывали в ЕК, Европарламенте и некоторых странах ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

«Я разочарована этим решением. Но Еврокомиссия должна сохранять оптимизм, мы продолжим усилия, это будет нашим приоритетом. Надеемся добиться вступления этих стран до окончания нашего мандата», - отметила Йоханссон.

В своем заявлении она подчеркнула, что в ЕК считают, что Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенское пространство.

Йоханссон обратилась к гражданам этих государств и сказала, что «вы заслуживаете того, чтобы стать полноценными членами Шенгенского пространства, получить доступ к свободному передвижению».

Как сообщал сайт KP.RU, 8 декабря 2022 года члены ЕС включили Хорватию в зону Шенгена. С 1 января 2023 года страна станет членом Шенгенской зоны.

В Шенгенскую зону входит 26 стран Европейского союза, связанных единой системой пограничного контроля.