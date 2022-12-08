Страны Евросоюза согласились включить Хорватию в Шенгенскую зону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Евросоюза согласились включить Хорватию в зону Шенгена, сообщил премьер-министр балканской республики Андрей Пленкович.

«Хорватия получила единогласную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции. С 1 января 2023 мы становимся членами Шенгенской зоны!» – написал глава хорватского правительства в Twitter.

Между тем Reuters пишет, что заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне были Евросоюзом отклонены.

Напомним, зона Шенгена включает 26 стран ЕС, связанных единой системой пограничного контроля.

Как писал сайт KP.RU, ранее ЕС решил не выдавать шенгенские визы гражданам России, которые получили заграничные паспорта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии.

До этого Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать поданные россиянами в третьих странах заявки на визы.