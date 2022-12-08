Politico: ЕС готовится ввести санкции против 169 компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза (ЕС) намерены расширить санкции против России. На этот раз ограничения могут затронуть 169 организаций, пишет Politico.

- Санкционный пакет нацелен на подавление "развития российских промышленных возможностей" с расширенным списком из 169 организаций, которые предоставляют товары, "которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора и сектора безопасности, - сказано в сообщении издания.

Также в ЕС намерены в рамках новых антироссийских санкций приостановить лицензии у ряда российский телевизионных каналов. В частности, речь идет про "НТВ Мир" и "Первый канал".

Накануне Венгрия на встрече постпредов Европейского союза выступила против нового пакета антироссийских санкционных ограничений. Власти страны также выступили против предложения увеличить размер фонда ЕС, из которого ведется финансирование поставки вооружения Украине и другим странам.