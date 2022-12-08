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НовостиВ мире8 декабря 2022 7:31

Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций

FT: Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций

Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия в ходе встречи постпредов Европейского союза в минувшую среду, 7 декабря, выступила против нового пакета антироссийских санкционных ограничений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», - приводит издание слова чиновника.

Согласно приведенным газетой данным, Будапешт также выступил против предложения увеличить размер фонда Европейского союза, из которого ведется финансирование поставки вооружения Украине и другим странам.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии уже ни раз заявляло, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новых ограничительных мерах в отношении России, отмечая, что такие санкции только обостряют энергетический кризис в Европе.

Как писал сайт KP.RU, накануне венгерское правительство приняло решение отменить лимит цен на бензин, введенный в прошлом году для поддержки населения. Отмечалось, что виной стал дефицит топлива, который возник из-за принятия Евросоюзом потолка цен на российскую нефть.