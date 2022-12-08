Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия в ходе встречи постпредов Европейского союза в минувшую среду, 7 декабря, выступила против нового пакета антироссийских санкционных ограничений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», - приводит издание слова чиновника.

Согласно приведенным газетой данным, Будапешт также выступил против предложения увеличить размер фонда Европейского союза, из которого ведется финансирование поставки вооружения Украине и другим странам.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии уже ни раз заявляло, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новых ограничительных мерах в отношении России, отмечая, что такие санкции только обостряют энергетический кризис в Европе.

Как писал сайт KP.RU, накануне венгерское правительство приняло решение отменить лимит цен на бензин, введенный в прошлом году для поддержки населения. Отмечалось, что виной стал дефицит топлива, который возник из-за принятия Евросоюзом потолка цен на российскую нефть.