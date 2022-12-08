Видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер показала ФСБ

Россиянин Виктор Бут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео обмена гражданина РФ Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Россиянин рассказал, что для обмена на гражданку США его забрали прямо из тюремной камеры. По его словам, он летел в Абу-Даби через британский Манчестер. На кадрах, появившихся в социальных сетях, также показано, как Грайнер покидает колонию в Мордовии, а затем делится впечатлениями от своего освобождения.

Напомним, в четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бут стал одним из самых известных российских заключенных в США последних двух десятилетий. В американской прессе его называл «оружейным бароном № 1» и «торговцем смертью». Первые сообщения об этом появились еще в конце 90-х, а в 2000-х нулевых его образ стали активно раскручивать по всему миру. Сайт KP.RU рассказывал, что Виктор Бут пережил в американской тюрьме.