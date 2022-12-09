Самолет с Виктором Бутом приземлился в московском аэропорту Внуково-2

Самолет с Виктором Бутом приземляется в московском аэропорту. Фото: REUTERS

Освобожденный из американской тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут, которого обменяли на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву вечером в четверг 8 декабря.

Самолет с Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2. Россиянина встречали его жена и мать, а также депутат Госдумы Мария Бутина, сообщает телеканал «Россия 24».

«Добрался. Это самое главное», - приводит телеканал слова Виктора Бута после приземления самолета.

Напомним, в 2012 году в США был вынесен приговор российскому предпринимателю Виктору Буту. Его признали виновным в сговоре с целью торговли оружием. Бут получил 25 лет тюрьмы.

8 декабря 2022 года в МИД России сообщили, что Виктора Бута удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками.

Что за 13 лет пережил в американской тюрьме «оружейный барон №1» Виктор Бут, читайте здесь на KP.RU.