После возвращения в Россию Виктор Бут сказал, кому особенно благодарен за возвращение
9 декабря вечером самом с пассажиром Виктором Бутом приземлился в московском аэропорту. В России Бут не был почти 15 лет, именно столько он провел в американской тюрьме.
Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала наказание в нашей стране за наркотики.
Говоря о своей жизни, Бут признается, что всегда верил и не сомневался, что это день настанет.
За освобождение он в первую очередь благодарен жене.
- Супруге в первую очередь. Маме и правительству за поддержку и за помощь. Я просто неимоверно рад, я получал столько много писем, - говорит Виктор Бут «Пятому каналу».
Все эти годы Аллы Бут, жена Виктора, не теряла надежды. Ей удалось съездить в Америку к мужу.
- Мы благодарны правительству, президенту, МИД РФ и вообще всем. Мы сейчас говорили с послом только что, с Анатолием Ивановичем Антоновым,— сказала Алла Бут.
Обмен для россиянина стал приятным сюрпризом.
- Посреди ночи просто подняли, сказали: «Собирайся», и все. Предварительной информации не было, - сказал он RT.
А вот личные вещи при освобождении россиянина ему не отдали. В российском посольстве намерены добиваться их возвращения, пишет "Известия".
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