Сбой в работе соцсети "Вконтакте" произошел 9 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о масштабном сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» в России.

Сервис отметил, что о проблеме сообщили 77% пользователей.

Поддержка соцсети в Telegram-канале сообщила, что «некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети».

Как уточняется, в ближайшее время все сервисы ВКонтакте заработают в обычном режиме.

В настоящее время не указано, в какие точно сроки планируется полностью восстановить работу соцсети, а также насколько масштабный сбой произошел.

Однако, по комментариям пользователей известно, что соцсеть не работает в Москве, Костроме, Краснодарском крае и Новосибирской области.

Danil написал, что в Москве «Вк не работает». Пользователь Анатолий отметил, что «Кострома,вк лежит не шевелится».

Как писал сайт KP.RU, 12 октября 2022 года пользователи столкнулись со сбоями в работе сайта и приложения социальной сети ВКонтакте.

Ранее сбой в работе сервера происходил 14 апреля 2022 года.