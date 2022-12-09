Великобритания ввела новые санкции против России
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Власти Великобритании приняли решение ввести новые санкции против России. Теперь в санкционный список включили несколько представителей силовых структур РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.
В частности, под санкции попали полковник Рамиль Ибатуллин, военный комиссар Москвы Максим Локтев, глава Минпрома Денис Мантуров, а также полковник ФСБ России Игорь Егоров.
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