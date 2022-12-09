Великобритания ввела новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании приняли решение ввести новые санкции против России. Теперь в санкционный список включили несколько представителей силовых структур РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

В частности, под санкции попали полковник Рамиль Ибатуллин, военный комиссар Москвы Максим Локтев, глава Минпрома Денис Мантуров, а также полковник ФСБ России Игорь Егоров.

Новость дополняется.