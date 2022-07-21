Британия запретила импорт золота из России и введет санкции на поставки нефти и угля

Великобритания запретила импорт золота из РФ и введет санкции на импорт нефти и угля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Британии утвердило поправки к санкциям против России. Об этом говорится в заявлении на сайте кабмина.

- Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года, — гласит текст документа.

Также запрещается предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.

Ранее постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что постпреды стран - членов Европейского союза утвердили седьмой пакет антироссийских ограничительных мер, в который вошел запрет на золото из России. Пранцкявичюс также сообщил, что новые ограничительные меры касаются экспортного контроля, вводится заморозка активов Сбербанка. Кроме того, в «черный список» попадает более 50 новых физических и юридических лиц, «в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия столкнется с дополнительными санкциями в случае присоединения к ней районов Украины. Кирби выразил мнение, что Россия якобы собирается аннексировать несколько украинских регионов, в частности «Херсон, Запорожье и всю территорию Донецкой и Луганской областей».