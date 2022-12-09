Путин: Поощряя геноцид в Донбассе, Запад превратил Украину в колонию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада на протяжении многих лет "поощряли геноцид и террор на Донбассе". В результате это привело к тому, что они превратили Украину в колонию. Об этом глава государства сказал 9 декабря в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.

Также политик подчеркнул, что украинский народ стал в руках Запада "тараном против России". Это связано с тем, что Киев оснащается западным вооружением о боеприпасами, получает иностранных наемников. Такие действия со стороны Запад толкает Незалежную на "самоубийственный путь", считает Путин.