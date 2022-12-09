Центробанк России создал отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России на собственном сайте сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Как отмечается, новые отделения будут подведомственны Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре. В настоящее время страницы отделений на сайте недоступны. По другим отделениям можно увидеть контактную информацию, региональную инфляцию, профиль региона и дополнительную информацию.

Как сообщал сайт KP.RU, 30 сентября 2022 года в Кремле президент России Владимир Путин подписал международные договоры о включении новых субъектов в состав Российской Федерации.

Напомним, в конце сентября 2022 года прошли референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.