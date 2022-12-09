В России выросло число наркопреступлений среди несовершеннолетних за десять месяцев 2022 года

В 2,5 раза за минувшие пять лет выросло число инцидентов с гибелью несовершеннолетних из-за употребления наркотиков, заявили в Госнаркоконтроле РФ Фото: ИВАНОВА Диана

Впервые за 4 года в России выросло число наркопреступлений среди несовершеннолетних. За 10 месяцев 2022 года численность соучастий в подобных преступлениях детей и подростков выросло на 56% с 2017 года. Об этом сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, зампредседателя Государственного антинаркотического комитета Иван Горбунов.

"Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия. С 2017 года их число увеличилось на 56% и составило 734 человека. В текущем году эта тенденция сохранится", - отметил представитель МВД.

Кроме того, в 2,5 раза за минувшие пять лет выросло число инцидентов с гибелью несовершеннолетних в результате употребления наркотиков.

"Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом, от употребления наркотиков особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза", - заявил Горбунов на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Благодаря усилиям ведомств, подчеркивает Горбунов, за последние 5 лет почти на 40% удалось снизить число несовершеннолетних наркопотребителей, которые состоят на учете в учреждениях Минздрава России, Федеральной службы исполнения наказаний.

"И почти на 20% (удалось снизить число) несовершеннолетних, участвующих в совершении наркопреступлений и административных правонарушений. Вместе с тем ситуация в правоохранительной сфере остается тревожной", - заключил Горбунов.

Напомним, также в 2022 году ущерб от коррупционных преступлений в РФ превысил 37 млрд рублей, а за последние два года он составил более 100 млрд. Генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил также, что арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей.