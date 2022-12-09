Генпрокурор России назвал ущерб от коррупции за два года

В Генпрокуратуре назвали ущерб от коррупции за последние два года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году ущерб от коррупционных преступлений в РФ превысил 37 млрд рублей, а за последние два года он составил более 100 млрд. Об этом сообщил генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей», - рассказал Краснов в интервью ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о коррупционных делах в оборонно-промышленном комплексе. В 2022 году СК привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц из ОПК, сообщил Бастрыкин.

Также в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что около 72 тысяч чиновников предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года.

Напомним, Международный день борьбы с коррупцией 2022 будет отмечаться 9 декабря. Ежегодно неправительственная Международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» публикует к 9 декабря свой доклад. Он называется «Барометр мировой коррупции». Подробнее об истории и традициях дня борьбы с коррупцией здесь на KP.RU.