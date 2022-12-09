Рябков: у США отсутствуют идеи продолжения диалога с Россией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идеи от США для продолжения конструктивного диалога с Москвой в настоящее время отсутствуют, поэтому сегодня сложно говорить о прямых контактах с Вашингтоном, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках дискуссии «Россия - США: каковы пределы конфронтации» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас сложно говорить о возможности прямых контактов с администрацией США, хотя мы неоднократно подчеркивали, что никогда от них не уклоняемся», - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что для продолжения конструктивного диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи наполнены смыслом.

В тоже время Рябков отметил, что «каких-либо значимых идей на этот счет от американцев пока не слышим».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Сергей Рябков заявил, что перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматриваются в качестве инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение российской экономики.

Также дипломат призвал Белый дом остановить эскалацию в отношениях с Росиией.