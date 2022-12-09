Лукашенко назвал мерзкими заявления Меркель о Минских соглашениях Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения поспособствовали только заморозке конфликта на Украине, прозвучали мерзко, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«То, как есть на самом деле, – это не просто отвратительно, это мерзко. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде. Не похоже на Меркель – что они делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно», – заявил политик в эфире «Россия 24».

Напомним, в интервью немецким журналистам Ангела Меркель рассказала, что по результатам Минских соглашений конфликт в Украине только был заморожен, но проблема не была решена. При этом она заявила, что страны НАТО по состоянию на 2014 год не могли бы оказать Киеву тот объем поддержки, в котором она осуществляется в настоящее время.

Экс-канцлер Германии также высказала мнение, что конфликта на Украине завершится переговорами.