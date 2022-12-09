На Украине спрогнозировали рост инфляции до 28% до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция на Украине в октябре этого года составила порядка 26%, а к концу года она может вырасти до 28%, считает глава Минфина Украины Сергей Марченко. Об этом говорится в публикации AP.

- Инфляция была выше 26% в октябре и может увеличиться до 28% до конца 2022 года, - предполагает чиновник.

В статье также говорится, в октябре государственная служба статистики Украины сообщала, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 26,6%. В результате в этот месяц цены на продукты питания выросли на 4,2% по сравнению с сентябрем этого же года, а стоимость яиц всего за один месяц выросла на 60%.

К слову, в прошлом месяце цена за десяток начиналась от 80 гривен (135 рублей). Производители считают, что страна столкнулась с этой неожиданной проблемой в связи с потерей Киевом Херсонской области и ее вхождением в состав России.