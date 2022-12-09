Канада ввела санкции против 33 сотрудников в шести российских ведомствах Фото: REUTERS

Канада ввела санкции против 33 российских граждан, которые работают или работали в министерстве внутренних дел (МВД) РФ, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Следственном комитете (СК) РФ и министерстве юстиции, а также Федеральном агентстве по делам национальностей. Информация об этом размещена на сайте правительства Канады. Уточняется, что санкции коснулись не только России.

"Сегодня, накануне Дня прав человека, достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила, что Канада вводит меры в отношении тех, кто причастен к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России, Иране и Мьянме", - говорится на сайте.

Основной причиной введения санкций стало проведение спецоперации в Украине.

Всего Канада ввела меры в отношении 67 физических и 9 юридических лиц, "причастных к нарушениям прав человека во всем мире".

Также сегодня стало известно, что США ввели санкции в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из 9 стран за их коррупционную деятельность и нарушения прав человека. В число персон и компаний с сомнительной репутацией, по версии Вашингтона, попали и российские представители. Соответствующее решение распространил Минфин США 9 декабря 2022 года.