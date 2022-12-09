США вводят санкции против российских физических и юридических лиц за коррупцию и нарушение прав человека

США вводят санкции в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из 9 стран, отметили в Минфине Штатов Фото: REUTERS

США вводят санкции в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из 9 стран за их коррупционную деятельность и нарушения прав человека. В число персон и компаний с сомнительной репутацией, по версии Вашингтона, попали и российские представители. Соответствующее решение распространил Минфин США 9 декабря 2022 года.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер - прим. редакции) в связи с Международным днем борьбы с коррупцией и Днем прав человека вводит санкции против более чем 40 физических и юридических лиц, связанных с коррупцией или нарушениями прав человека в девяти странах", - говорится в письме.

Санкции вводятся в отношении деятелей и организаций из России, Гватемалы, Гвинеи, Ирана, КНДР, Мали, Китая, Сальвадора и Филиппин.

Напомним, проект нового девятого пакета санкций Евросоюза против России включает запрет на вещание четырех каналов, а также контроль над экспортом продукции на сумму свыше двух миллиардов евро.

Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что новый пакет санкций будет направлен на ослабление российской экономики. ЕС ожидает, что ограничения повлияют на возможность России финансировать и дальше спецоперацию в Украине. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.