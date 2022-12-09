Рогозин заявил, что ВСУ обстреляли его автомобиль на угледарском направлении

По словам экс-главы "Роскосмоса" Рогозина, ВСУ атаковали по всей длине лесополосы Фото: из открытых источников

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что покинул автомобили в ходе обстрелов ВСУ, когда направлялся на передовую в угледарском направлении. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела", - написал Рогозин.

Он подчеркнул, что пришлось идти пешком несколько километров до конечной точки, где в итоге ему и его группе удалось пообщаться с фронтовиками. В конце Рогозин пообещал опубликовать подробный рассказ о случившемся.

Напомним, ранее Рогозин призывал в вопросе закупок оружия ориентироваться на США. По его мнению, штаты закупают не дешевые орудия, а делают выбор в пользу эффективного оснащения на поле боя. Он подчеркнул, что в рамках спецоперации (СВО) России необходимо закупать самое эффективное оружие, а не самое дешевое.