Правительство России ввело пошлины на ввоз средств личной гигиены и оружие из недружественных стран Фото: REUTERS

Правительство РФ установило пошлины на ввоз некоторых предметов личной гигиены: шампуни и зубная паста, а также оружия, из недружественных стран. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

С момента ужесточения санкционного давления на Россию, власти прибегают к множеству антикризисных мер, чтобы поддерживать экономику. Напомним, не так давно по параллельному импорту в РФ ввезли 1,3 трлн тонн товара на сумму более 9 млрд долларов. Параллельный импорт рассчитан на товары, которые перестали поставляться в Россию из-за санкций. Такая мера позволяет удовлетворять запрос отечественного потребителя на привычную продукцию.