В Харьковской области объявлена воздушная тревога в ночь на 10 декабря. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области в ночь на 10 декабря. Об этом говорят данные онлайн-сервиса минцифры Украины, где показываются сведения о воздушных тревогах.

Сообщается, что сирены оповещения о воздушной тревоге включились в 1.19 по местному времени, что соответствует 2.19 московского времени.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины 9 декабря 2022 года.

Тем временем Минобороны России взялось за уничтожение артиллерии ВСУ. За сутки ликвидировано шесть реактивных систем залпового огня производства США и ФРГ, несколько позиций с украинскими пусковыми установками.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.

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