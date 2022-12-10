На территории Херсонской области начали обмен гривны на рубли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Херсонской области банки начали производить обмен наличной гривны на российские рубли. Об этом 10 декабря сообщили в администрации Херсонской области со ссылкой на управляющего отделением Центробанка России по региону Андрея Перетокина.

Уточняется, что обмен гривны планировалось начать с 1 января 2023 года.

- Мы должны были начать операции по обмену с 1 января, но для удобства жителей региона и плавной интеграции в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас, - объяснил Перетокин. Его слова приведены в телеграм-канале администрации Херсонской области.

Также в сообщении говорится, что администрация региона призывает жителей не затягивать с обменом гривны.

- На сегодняшний день курс обмена - 1 рубль 25 копеек за одну гривну, - сказано в сообщении.

Накануне сайт KP.RU писал, что Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Новые отделения будут подведомственны Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре.