Блинкен раскрыл планы США после обмена Гринер на Бута Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал освобождение американской баскетболистки Бритни Гринер, которая была осуждена в России за наркотики.

По его словам, теперь у Штатов есть новые планы по возращению в страну еще одного американца.

- Хотя мы в восторге от возвращения Бритни домой, мы продолжаем неустанно работать, чтобы вернуть домой и Пола Уилана… Это не был выбор, какого американца привезти домой. Он был или один или никто, - сказал он. Трансляцию вел телеканал c-span.

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками, сообщили в МИД России.

Как уточнили в ведомстве, американская сторона категорически отказывалась от диалога с РФ по включению россиянина в схему обмена. Однако в результате активная работа по вызволению соотечественника завершилась успешно.