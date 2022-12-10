Как выглядит жена SHAMANа, которая старше певца на 13 лет: кадры без фотошопа

Елена Мартынова Фото: СОЦСЕТИ

Популярный в России певец SHAMAN (Ярослав Дронов) с 2017 года живет в браке с Еленой Мартыновой. 44-летняя женщина старше своего возлюбленного на 13 лет, однако разница в возрасте не мешает паре наслаждаться своими отношениями.

Фото: личная страница

Недавно Мартынова опубликовала в соцсетях кадры без фотошопа, масок и фильтров. Елена не только хорошо выглядит без тонны макияжа, но и имеет стройную фигуру. Длинноногая красотка раньше предпочитала не делиться подробностями личной жизни со звездой, но буквально месяц назад сделала исключение. В сети она посвятила трогательный пост Ярославу.

Елена Мартынова Фото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт KP.RU писал, что вопреки канонам шоу-бизнеса, в него ворвались патриотические песни "Встанем" и "Я русский", ставшие народными хитами. За 5 месяцев с момента выхода клип на песню "Встаем" набрал более 20 миллион просмотров на YouTube.