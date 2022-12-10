В Тульчине на Украине снесли памятники Пушкину и Суворову. Фото: соцсети

На Украине в городе Тульчин Винницкой области демонтировали памятники русскому поэту Александру Пушкину и российскому полководцу Александру Суворову. Об этом в ночь на 10 декабря в своем телеграм-канале сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир.

Фото: соцсети

- Пушкин и Суворов в Тульчине "ВСЕ!", - написала чиновница в посте. Также она показала фото демонтажа скульптур, в том числе пустой монумент, на котором ранее располагался один из памятников. Стоит отметить, что демонтаж проводился под покровом ночи.

Фото: соцсети

До этого сообщалось, что на Украине в городе Одесса памятник русскому поэту Александру Пушкину заколотили деревянными щитами. По данным местного издания "Думская", это сделано для того, чтобы защитить монумент от возможных нападок вандалов. На снимке видно, что щиты полностью закрывают памятник.

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