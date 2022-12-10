Минобороны РФ: Российские войска заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Российским войскам во время наступления в направлении Красного Лимана удалось занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения. Об этом 10 декабря сообщи в Министерстве обороны РФ.

- На Красно-Лиманском направлении наши войска вели наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи, - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Также на Купянском направлении ВС РФ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.

- На Донецком направлении российские подразделения ...за сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа, - сообщили в Минобороны.

Накануне российские военные уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении в ЛНР. Для уничтожения позиций противника военнослужащие использовали тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" (ТОС-1А), а огонь корректировался при помощи беспилотника.