NHK: Минобороны Японии намерено разместить на островах Хоккайдо и Кюсю гиперзвуковые ракеты

Министерство обороны Японии намерено разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Фото: REUTERS

Министерство обороны Японии намерено разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Об этом информирует телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Ведомство планирует к 2026 году создать два подразделения в числе сухопутных вооруженных формирований. В задачи новых частей будут входить управление пусковыми установками с гиперзвуковыми баллистическими ракетами, которые оснащены планирующими боевыми блоками, уточняют в СМИ. По достижению заданной высоты блок снарядов отделяется от ракеты-носителя и планирует на цель. Заявляется, что перехват подобны ракет намного сложнее, чем обычных.

Разработка гиперзвуковых установок ведется в Японии с 2018 года. Согласно проекту, ракеты смогут поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров. При этом Минобороны Японии ожидают разрешение от региональных властей, которое позволит проектировать оружие с дальностью до 1 тыс. км. В случае закрепления на законодательном уровне права наносить превентивные удары по базам потенциального противника планируется спонсировать разработки более 10 видов ракет средней и большой дальности.

Напомним, в середине ноября 2022 года КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету. Премьер Японии Фумио Кисида публично заявил о том, что северокорейская ракета, с большой долей вероятности, упала в пределах исключительной экономической зоны страны в районе острова Хоккайдо. Последние месяцы наблюдается обострение отношений между Японией и Северной Кореей в частности.