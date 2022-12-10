Россия и Турция провели консультацию по вопросам вывоза зерна из Украины

В ходе консультации стороны обсудили меморандум России в ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции в мире, сообщили в МИД РФ Фото: REUTERS

В результате российско-турецкой консультации в Стамбуле 8-9 декабря 2022 года был утвержден пакетный характер зерновой сделки, в рамках которого идет речь о вывозе зерна из Украины и меморандум России в ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции в мире. Об этом говорится в публикации МИД РФ.

"Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден пакетный характер договоренностей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия - ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщили в ведомстве.

В материале сообщается, что "полное и добросовестное выполнение данных соглашений" обеспечит помощь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке. Уточняется также важность реализации условий для гарантии глобальной продовольственной безопасности, "что является главными задачами сделки", - отметили в МИД.

Ранее в Евросоюзе допустили снятие санкций с Россельхозбанка и переподключение его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Уточнялось, что принятые ЕС в ответ на проведение Россией СВО санкции "не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией".