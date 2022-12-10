Лавров заявил, что Запад пытается вбить клин в отношениях России и Казахстана Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Хабар-24" заявил, что страны запада все время ищут любые зацепки, чтобы вбить клинья в отношения между Россией и Казахстаном. Однако дипломат подчеркнул нерушимость двухсторонних отношений с республикой.

"Наши отношения по-настоящему союзнические. Всегда приходим на выручку друг другу и проявляем понимание тех решений, которые принимаются в Астане и в Москве", - сказал Лавров. "У нас налажено тесное сотрудничество, - подчеркнул министр. - Мы всегда находим пути решения любых возникающих вопросов".

При этом Лавров отмечает, что намерение России создать газовый союз с Казахстаном в частности не является политической и геополитической игрой, а подтверждает намерения крепкого сотрудничества.

"Наблюдал отношения наших лидеров лично. Могу засвидетельствовать, что они действительно по-настоящему дружеские, стратегические и задают тон всем контактам на других уровнях, в том числе между министрами, могу говорить только за внешнеполитическую сферу", - отметил глава дипведомства РФ.

По словам Лаврова, залогом продвижения стратегического партнерства во благо народов двух стран является теснейший диалог между руководителями России и Казахстана как при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве, так и при действующем главе государства Касым-Жомарте Токаеве.

В числе грядущих экономических решений Лавров подчеркнул, что России и Казахстану пора отходить от расчетов в долларах и евро. По его словам, это поможет укрепить как экономические связи, так и двусторонние отношения в целом.

Напомним, ранее банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по платежным картам "МИР". При этом, уточняется, что все "операции с данной платежной системой останутся под особым контролем для недопущения обхода антироссийских санкций".