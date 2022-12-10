Польша не считает закрытым вопрос о получении репараций от Германии Фото: REUTERS

Новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош заявил, что для Варшавы вопрос о выплате репараций со стороны Берлина за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны все еще остается открытым. Об этом он заявил в интервью изданию "Die Welt".

"Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем", - сказал Павлош.

По его словам, Польша понесла серьезные потери в период Второй мировой, а какой либо договор, который бы урегулировал компенсацию ущерба, не был подписан между странами в послевоенный период. Он подчеркнул, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года".

"Не забывайте, что у этого требования есть большая общественная поддержка. Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме", - сказал посол.

Напомним, в конце ноября 2022 года Польша завершила подсчет репараций, которые намерена получить от Германии за преступления времен Второй мировой войны, рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. В настоящее время Варшава занимается переводом отчета. По предварительным данным, как сообщалось ранее, ущерб оценивается более чем в 1 триллион долларов.