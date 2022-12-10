ВСУ ударили по центральному рынку города Алёшки в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральному рынку, расположенному в городе Алешки в Херсонской области. Информацию об этом распространили в администрации города.

"20 минут назад вышел танк с Антоновского моста и начал работать по Алешкам. Прилеты попали по рынку", — сообщили в телеграм-канале властей Алешки.

Уточняется, что жертв или пострадавших в результате обстрелов нет. Рынок к моменту удара был закрыт.

Напомним, сегодня, 10 декабря 2022 года стало известно, что украинские военные минируют побережье Днепра на контролируемой Вооруженными силами Украины части Херсонской области… есть погибшие среди гражданских лиц. В основном, гибнут рыбаки, их тела с характерными повреждениями почти каждый день вылавливают из Днепра российские военные.