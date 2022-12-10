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НовостиПолитика10 декабря 2022 18:09

В Мелитополе сработала система ПВО, прозвучало пять взрывов

Власти Мелитополя в Запорожской области призывают граждан сохранять спокойствие
Владимир РОМАНЕНКО
Власти Мелитополя в Запорожской области призывают граждан сохранять спокойствие

Власти Мелитополя в Запорожской области призывают граждан сохранять спокойствие

Фото: REUTERS

Над Мелитополем в Запорожской области сработали системы ПВО. Власти города призывают сохранять спокойствие и обещают информировать по мере развития ситуации. Уточняется, что прозвучало по меньшей мере пять взрывов около 20:40 по Москве.

"Уважаемые мелитопольцы! В городе сработала система ПВО. Информация уточняется и будет дополнена. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении властей Мелитополя.

Взрывы подтвердил в своем телеграм-канале и председатель движения "Мы вместе" Владимир Рогов фразой "В Мелитополе громко. Подробности позже".

Ранее Минобороны РФ отчитались об успешной ликвидации украинской артиллерии. Только за сутки в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение 6 пусковым установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ.