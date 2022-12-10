Владимир Рогов сообщил о погибших и раненых мирных жителях в результате ракетного удара по ресторану в Мелитополе

Владимир Рогов подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по ресторану "Привал охотника" с помощью системы HIMARS Фото: REUTERS

Представитель движения "Мы вместе" Владимир Рогов заявил, что в ходе обстрелов Мелитополя в Запорожской области снаряд попал в ресторан "Привал охотника". Он уточнил, что есть погибшие и пострадавшие.

"Подробности обстрела Мелитополя боевиками ВСУ. В результате ракетного удара HIMARS по ресторану "Привал охотника" есть погибшие и раненые мирные люди", - пишет Рогов в своем телеграм-канале.

Уточняется также, что системы ПВО сбили две ракеты, остальные "достигли целей".

"Поражён гостиничный комплекс "Привал охотника", информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул Рогов.

Ранее сообщалось, что над Мелитополем в Запорожской области сработали системы ПВО. Власти города призывают сохранять спокойствие и обещают информировать по мере развития ситуации. Уточняется, что прозвучало по меньшей мере пять взрывов около 20:40 по Москве.