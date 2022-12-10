Власти Косово закрыли въезд в автономный субъект через КПП "Ярине"

Правоохранительные органы перекрыли движение для автомобилей и пешеходов через КПП Фото: REUTERS

Полиция непризнанного Косова перекрыла въезд в автономную республику через КПП "Ярине". Об этом пишет агентство Tanjug. Правоохранительные органы перекрыли движение для автомобилей и пешеходов через КПП.

Одним из первых на КПП "Ярине" был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. В ответ сербское население установило баррикады на трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП. Затем граждане вышли на акции протеста.

К барьерам приехали патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).

Также президент республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату досрочных муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере субъекта на пять месяцев, на 23 апреля 2023 года. Ранее представители сербской общины подали в отставку из всех структур Приштины.

"Османи после полного консенсуса на встрече с лидерами парламентских партий назначила 23 апреля в качестве новой даты проведения досрочных выборов градоначальников муниципалитетов Северна-Митровица, Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан, а также советов муниципалитетов Лепосавич и Звечан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению о деэскалации конфликта на встрече при участии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.