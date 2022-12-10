Лавров заявил, что нет геополитической игры в создании газового союза России, Казахстана и Узбекистана

В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между странами, уточнил глава МИД РФ Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана никакая не "геополитическая игра", а инициатива сотрудничества со стороны Москвы.

"В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет", - сказал Лавров в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".

По словам дипломата, три страны - "соседи с общей газотранспортной системой", которые заинтересованы в стабильном снабжении топливом в пики сезонного потребления.

В ходе интервью Лавров также заявил, что страны запада все время ищут любые зацепки, чтобы вбить клинья в отношения между Россией и Казахстаном. Однако дипломат подчеркнул нерушимость двухсторонних отношений с республикой.