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НовостиПолитика10 декабря 2022 20:48

Вучич заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии Западу

Сербский лидер сообщил, что был ошеломлен заявлением экс-канцлера ФРГ
Александр КИСЛОВ
Александр Вучич сообщил, что доверие к Западу теперь серьезно подорвано

Александр Вучич сообщил, что доверие к Западу теперь серьезно подорвано

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад обманул Россию, чтобы потянуть время и накопить оружие для попытки поражения РФ. Так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

«Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ», — заявил Вучич в обращении к гражданам Сербии.

Ранее о правоте Владимира Путина по поводу причин начала военной спецоперации РФ на Украине заявило влиятельное британское издание The Independent. В одной из материалов газеты указано, что российский президент неоднократно высказывал западным политикам свою озабоченность по поводу украинского кризиса и проблем международной безопасности в целом, однако не был услышан. По мнению колумнистов The Independent, это говорит о том, что решение Путина начать СВО отчасти можно понять и принять.