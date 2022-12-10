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НовостиПолитика10 декабря 2022 20:58

"Киевводоканал" посоветовал жителям столицы Украины запастись водой на случай длительного отключения

В "Киевводоканале" предупредили, что из-за отключения электричества не получится наладить автоматическую подачу воды
Владимир РОМАНЕНКО
В "Киевводоканале" предупредили, что из-за отключения электричества не получится наладить автоматическую подачу воды

В "Киевводоканале" предупредили, что из-за отключения электричества не получится наладить автоматическую подачу воды

Фото: REUTERS

"Киевводоканал" рекомендовал жителям столицы Украины запастись водой для бытовых и технических нужд, чтобы предупредить длительное отключение электроэнергии, из-за которого могут начаться проблемы с водоснабжением. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Страна".

В коммунальном предприятии пояснили, что в случае отключения не получится наладить автоматическую подачу воды, поэтом жителям Киева советуют готовиться к разным сценариям и уже сейчас запасаться водой.

В "Киевводоканале" также уточнили, что в скором времени будут созданы пункты разлива воды. Также ведется работа по закупке генераторов соответствующей мощности для обеспечения централизованного водоснабжения столицы в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества.