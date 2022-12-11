На севере Косово прогремели взрывы и началась стрельба

В Косово раздается стрельба и гремят взрывы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звуки взрывов и стрельбы раздаются на севере Косова, передает сербская газета «Вечерне новости».

Как сообщает источник сербского издания, в субботу, 10 декабря, в автономном крае Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Инциденты произошли в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Стрельба на протяжении 15 минут фиксировалась неподалеку от города Зубин-Поток.

Ранее между косоварами и сербами вновь обострился конфликт, который вполне может перерасти в масштабное вооруженное противостояние. Все началось с того, что полиция Косово вторглась на населенные этническими сербами территории края и арестовала серба, бывшего полицейского, Деяна Пантича. Сербы начали строить баррикады и перекрывать дороги, чтобы косовары не смогли вывезти Пантича в Приштину. Не исключено, что на территории края сейчас начнут беспорядки и столкновения между косоварами и сербами.