Видео, как мать семидневного ребенка оставляет кроху в подъезде Москвы, опубликовала прокуратура

Фото подозреваемой распространило управление СК России по Москве

В Москве задержана женщина, оставившая собственного семидневного ребенка в подъезде в центре города. О задержании подозреваемой сообщает московская прокуратура.

"Женщина, оставившая ребенка в подъезде, установлена и задержана. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы", - отмечается в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.

Также прокуратура Москвы показала видео того, как горе-мать оставила своего семидневного ребенка в подъезде жилого дома. А фото 41-летней жензины, задержанной силовиками, опубликовало московское управление СК России. "Женщина доставлена в подразделение столичного Следственного комитета и следователи приступили к ее допросу", - поясняют в силовом ведомстве, уточняя, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что на лестничной клетке 1 этажа жилого дома на ул. Паромная жилец дома нашел новорожденную девочку. Нагатинская межрайонная прокуратура уточняет, младенцу примерно семь дней от рождения.