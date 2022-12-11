Власти Запорожской области сообщили о пострадавших в результате удара по Мелитополю

Украинские боевики устроили очередной обстрел мирного города Запорожской области РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий заявил, что число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Информацию об этом политик распространил в своем официально телеграм-канале.

Ранее в депздраве региона сообщали, что два человека погибли и трое ранены.

Согласно информации, полученной Балицким от местных властей и силовиков Мелитополя, мощный удар по этому мирному городу Запорожской области РФ был нанесен боевиками Вооруженных сил Украины из поставленной Западом Киеву РСЗО (реактивно системы залпового огня) HIMARS.

В настоящее время на месте удара работают мелитопольские медики, спасатели и правоохранители. Отмечается, что обстрел украинских военных пришелся на одну из баз отдыха Мелитополя. С какой целью наносился удар, не уточняется (местные блогеры называют произошедшее "очередным циничным обстрелом мирного населения Запорожья со стороны ВСУ").